В Костромской области построен новый железобетонный мост

В Кологривском в октябре 2018 года открыт новый железобетонный мост через реку Ужугу.

Старый деревянный мост, который соединял две деревни — Ужуга и Колохта с районным центром, ежегодно «разбивали» лесовозы, что периодически затрудняло транспортное сообщение.

Строительство железобетонного объекта было включено в областную программу по развитию транспортной системы Костромской области на 2017-2018 годы. На эти цели из областного бюджета выделено почти 32 млн рублей.

Работы велись в течение двух лет Шарьинским МЭП-4. На время строительства новой переправы был возведен временный объездной мост. На новом 3-х пролетном железобетонном мосту протяженностью 36 метров установлено 4 опоры, современная система водоотведения, сделаны пешеходные тротуары, а также выполнен ремонт подъездных путей. Асфальтобетонное покрытие соответствует всем требованиям безопасности.

В настоящее время все строительные работы завершены. Новый мост открыт для движения транспортных средств, любой грузоподъемности. Полностью ввести его в эксплуатацию планируется в начале ноября. Новый мост позволит обеспечить надежное транспортное сообщение с райцентром и повысить безопасность пассажирских перевозок.