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Дорожное строительство

В Костромской области построен новый железобетонный мост

  •  © lifekostroma.ru

В Кологривском в октябре 2018 года открыт новый железобетонный мост через реку Ужугу.

Старый деревянный мост, который соединял две деревни — Ужуга и Колохта с районным центром, ежегодно «разбивали» лесовозы, что периодически затрудняло транспортное сообщение.

Строительство железобетонного объекта было включено в областную программу по развитию транспортной системы Костромской области на 2017-2018 годы. На эти цели из областного бюджета выделено почти 32 млн рублей.

Работы велись в течение двух лет Шарьинским МЭП-4. На время строительства новой переправы был возведен временный объездной мост. На новом 3-х пролетном железобетонном мосту протяженностью 36 метров установлено 4 опоры, современная система водоотведения, сделаны пешеходные тротуары, а также выполнен ремонт подъездных путей. Асфальтобетонное покрытие соответствует всем требованиям безопасности.

В настоящее время все строительные работы завершены. Новый мост открыт для движения транспортных средств, любой грузоподъемности. Полностью ввести его в эксплуатацию планируется в начале ноября. Новый мост позволит обеспечить надежное транспортное сообщение с райцентром и повысить безопасность пассажирских перевозок.

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http://www.adm44.ru/news/2018/10/c5831db4-a4a9-4d46-97ef-624b26d11b7e.aspx

Костромская область, мост
  • Нет аватара mlakt
    06.04.1921:00:10

    Строили строили и … наконец построили. Ну и слава богу, что мост теперь есть. Крымский мост 19 км построили за 3 года, а 36 м строили два годе и введут еще аж в ноябре. Серьёзная мостостроительная компания Шарьинская МЭП-4.Установлено аж 4 (карл — четыре) опоры. Валяюсьпадсталом. Но мост есть — и это очень хорошо!

    #1120711
    • Human RS Human RS
      06.04.1921:12:20

      Мост уже открыт для движения, это ранее пропущенная новость с октября 2018.

      #1120713
  • Нет аватара GORDIN
    06.04.1922:04:03

    Новость уровня Ядерной державы.

    #1120732
    • Human RS Human RS
      06.04.1922:25:18

      GORDIN

      Новость уровня Ядерной державы.

      Нет, это новость любого государства в котором развивается дорожная инфраструктура.

      #1120738
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