Стыковка пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная завершилась на границе России и КНДР. Между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение.

Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, самого моста — 1 км. Здесь будет две полосы движения. С российской стороны в работах задействованы 70 человек и 30 единиц техники.

Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений.

На строительство моста ушло более 5 тысяч тонн металлоконструкций и свыше 9 тысяч кубометров бетона, что гарантирует соответствие самым строгим стандартам безопасности.

В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» в районе моста ведется строительство автомобильного пункта пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения, по плану погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.

Открытие объекта запланировано на июнь 2026 года.