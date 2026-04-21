Kотенко Cергей Дорожное строительство

Автомобильный мост между КНДР и Россией соединён

Стыковка пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная завершилась на границе России и КНДР. Между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение.

Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, самого моста — 1 км. Здесь будет две полосы движения. С российской стороны в работах задействованы 70 человек и 30 единиц техники.

Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений.

На строительство моста ушло более 5 тысяч тонн металлоконструкций и свыше 9 тысяч кубометров бетона, что гарантирует соответствие самым строгим стандартам безопасности.

В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» в районе моста ведется строительство автомобильного пункта пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения, по плану погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.

Открытие объекта запланировано на июнь 2026 года.

Источник: mintrans.gov.ru

  • Нет аватара alexm22.04.26 11:33:55

    Надо же как интересно. Железнодорожный был, а автомобильного не было! А теперь будет!!!

  • Нет аватара Андрей Ужуров22.04.26 14:32:19

    При условии круглосуточной работы погранпереходов получается 12-13 машин в час. 100% нужно будет увеличивать пропускную способность, с учётом планирующегося приграничного «безвиза».

