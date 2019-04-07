На Сахалине построена новая газовая котельная для объектов ТОСЭР «Горный воздух»

Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс в Южно-Сахалинске подключили к природному газу Сегодня на котельной «Аква Сити» состоялись пусковые работы. Вместо дорогостоящего дизельного топлива для обогрева помещений спорткомплекса будет использоваться природный газ.

Напомним, «Аква Сити» строится в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». Общая площадь шестиэтажного здания водноспортивного комплекса — 46 тысяч квадратных метров. Два спортивных бассейна и шесть ванн воднооздоровительной зоны позволят ежегодно обслуживать более 200 тысяч человек в аквазоне и почти 300 тысяч в плавательных бассейнах.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!