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Дорожное строительство

В Ленинском районе Подмосковья дан старт движению по новой эстакаде

  •  © nashebutovo.com

2 марта 2019 состоялось открытие эстакады «Дрожжино — Боброво — Лопатино».

Это первая эстакада в Московской области, которая полностью построена за счет средств инвесторов. Стоимость строительства составила 1,75 млрд рублей.

Дорога начинается от улицы Новое шоссе и продолжается до микрорайона Восточное Бутово. Два километра дороги существенно улучшат дорожную ситуацию в новых микрорайонах и обеспечат транспортное сообщение с Варшавским шоссе. Проект имеет большое социальное значение для жителей микрорайонов Восточное Бутово, Бутово Парк 2, Щербинка.

Данный участок дороги позволит развить транспортную сеть района. В дальнейшем планируется построить участок дороги от микрорайона Восточное Бутово до Расторгуевского шоссе с мостом через реку Гвоздянку, чтобы наладить транспортное сообщение между микрорайонами и выездом жителей в Москву.

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Московская область, дорожное строительство
  • Великоросс Великоросс
    07.04.1915:05:08

    •  © vidnoe.news

    •  © vidnoe.news

    •  © vidnoe.news

    #1120870
  • Нет аватара termometrix
    07.04.1918:06:22

    4-5 апреля 2019 года состоялась рабочая поездка руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в ходе которой он осмотрел работы по реконструкции автодорог Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь и А-180 «Нарва».

    Так, в рамках второго этапа реконструкции участка с 31 по 54 км автомобильной дороги Р-23 ведутся работы от обхода Гатчины до населенного пункта Большие Колпаны Ленинградской области (протяженность 10,633 км), завершить которые планируется до конца 2020 года.Напомним, что работы стартовали в 2014 году. Первым этапом проекта, завершенным в 2018 году, стало строительство дороги протяженностью 12,4 км в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя от деревни Дони до существующего обхода Гатчины. В составе нового шестиполосного участка специалисты возвели четыре путепровода (в составе трех транспортных развязок).

     http://rosavtodor.ru/press-center/news/273461 

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    #1120907
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