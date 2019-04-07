В Ленинском районе Подмосковья дан старт движению по новой эстакаде
2 марта 2019 состоялось открытие эстакады «Дрожжино — Боброво — Лопатино».
Это первая эстакада в Московской области, которая полностью построена за счет средств инвесторов. Стоимость строительства составила 1,75 млрд рублей.
Дорога начинается от улицы Новое шоссе и продолжается до микрорайона Восточное Бутово. Два километра дороги существенно улучшат дорожную ситуацию в новых микрорайонах и обеспечат транспортное сообщение с Варшавским шоссе. Проект имеет большое социальное значение для жителей микрорайонов Восточное Бутово, Бутово Парк 2, Щербинка.
Данный участок дороги позволит развить транспортную сеть района. В дальнейшем планируется построить участок дороги от микрорайона Восточное Бутово до Расторгуевского шоссе с мостом через реку Гвоздянку, чтобы наладить транспортное сообщение между микрорайонами и выездом жителей в Москву.
- Великоросс
- 07.04.201915:03
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07.04.1915:05:08
07.04.1918:06:22