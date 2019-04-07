В Ленинском районе Подмосковья дан старт движению по новой эстакаде

2 марта 2019 состоялось открытие эстакады «Дрожжино — Боброво — Лопатино».

Это первая эстакада в Московской области, которая полностью построена за счет средств инвесторов. Стоимость строительства составила 1,75 млрд рублей.

Дорога начинается от улицы Новое шоссе и продолжается до микрорайона Восточное Бутово. Два километра дороги существенно улучшат дорожную ситуацию в новых микрорайонах и обеспечат транспортное сообщение с Варшавским шоссе. Проект имеет большое социальное значение для жителей микрорайонов Восточное Бутово, Бутово Парк 2, Щербинка.

Данный участок дороги позволит развить транспортную сеть района. В дальнейшем планируется построить участок дороги от микрорайона Восточное Бутово до Расторгуевского шоссе с мостом через реку Гвоздянку, чтобы наладить транспортное сообщение между микрорайонами и выездом жителей в Москву.