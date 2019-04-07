ПАО «Криогенмаш» поставило блок ожижения природного газа китайской компании

ПАО «Криогенмаш» разработало, изготовило, поставило и провело монтаж и приемочные испытания блока ожижения природного газа производительностью 1,5 тонны СПГ в час для малотоннажного завода СПГ китайской компании Jinhong Energy.

Всего российские специалисты подготовили к эксплуатации в Китае 10 мини-заводов по производству сжиженного газа. Это топливо сейчас активно вытесняет привычный для Поднебесной уголь, поэтому российские разработки пользуются здесь ажиотажным спросом.

Российский производитель оборудования для таких малотоннажных заводов «Криогенмаш» занимает уже 5% китайского рынка. В планах производителя — продолжать возводить заводы в Китае и строить их в России, где в перспективе может появиться до 100 малогабаритных производств по сжижению газа. Интерес у инвесторов к таким проектам сейчас растет.

https://www.ntv.ru/novosti/2166468