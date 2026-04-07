Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза в первом квартале 2026 года составил 6,544 млрд куб. м. Это абсолютный квартальный рекорд за все время поставок, следует из подсчетов ИнфоТЭК с опорой на данные Bruegel.

Для сравнения, за январь-март 2025 года страны ЕС импортировали 5,492 млрд куб. м российского СПГ.

Предыдущий рекорд был установлен в первом квартале 2024 года — 5,976 млрд куб. м.

Суммарные поставки российского газа за первый квартал составили 11,52 млрд куб. м (на 1,5 млрд куб. м больше, чем за тот же период 2025-го). Это лучший результат с четвертого квартала 2024 года, когда страны Евросоюза импортировали 14,125 млрд куб. м российского газа.

Поставки по «Турецкому потоку» сохранились в течение марта на уровне января и февраля, то есть на уровне периода максимального сезонного спроса на энергоносители. В суточном выражении прокачка в страны ЕС по турецкому коридору поставок сохраняется на уровне 54-57 млн куб. м.

В случае сохранения текущей динамики прокачки, суммарные поставки из России в Евросоюза по «Турецкому потоку» по итогу 2026 года могут превысить 19 млрд куб. м.