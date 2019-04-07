В Барнауле состоялось открытие Общего центра обслуживания «ЛокоТех Эксперт»
В Барнауле состоялось официальное открытие Общего центра обслуживания «ЛокоТех Эксперт». С его созданием в регионе появляется более 400 высокотехнологичных рабочих мест. «ЛокоТех Эксперт» — Общий центр обслуживания (ОЦО), созданный для оказания услуг по ведению бухгалтерского учета Группы «ЛокоТех», крупного российского холдинга в сфере железнодорожного машиностроения.
Основная цель создания ОЦО — повышение качества отчетности и сокращение сроков ее формирования за счет централизации бухгалтерской функции.
ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие.
Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. Штат ГК «ЛокоТех» насчитывает более 60 тыс. человек.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
- termometrix
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