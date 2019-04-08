«Русмолко» увеличила мощности комплекса в Пензенской области на 858 мест

«Русская молочная компания» (Русмолко) увеличила мощность животноводческого комплекса в с. Аршиновка Пензенской области на 858 стойломест.

В рамках проекта расширения на территории действующего комплекса в с. Аршиновка Нижнеломовского района Пензенской области были построены дополнительный коровник на 458 голов, новый доильный зал и два телятника на 400 мест. На реализацию данного проекта потребовалось около года: строительство начато в марте 2018 года. Суммарные инвестиции в реализацию проекта составили более 400 млн руб.

Благодаря расширению сегодня на комплексе содержится более 7 тысяч голов КРС. По данным компании, это крупнейшая молочная ферма в Поволжье.

Для нового коровника из Германии было завезено 200 голов племенных нетелей голштинской породы, остальная часть поголовья была укомплектована нетелями собственного производства, выращенными в хозяйствах «Русмолко».

На ферме установлено оборудование BOUMATIC «Парабона», рассчитанное на 16 мест. Доильный зал предназначен для доения в период раздоя животных, содержащихся в новом коровнике. В доильно-молочном блоке установлены танки для сбора молока общим объемом 14,5 тонн, а также пастеризатор, в котором пастеризуется молоко для выпойки телят.

Проект расширения также включил в себя строительство двух телятников для животных от 0 до 2 месяцев по 200 мест каждый. В телятниках применена система содержания в домиках. Новые помещения в настоящее время заполняются телятами, полученными от отела закупленных животных и уже имеющихся коров.

В компании рассчитывают, что благодаря вводу новых мощностей валовое производство молока на комплексе в с. Аршиновка в сутки вырастет со 125 до 150 тонн.