В «Восточном порту» произошла первая опытная погрузка судна на третьей очереди УК

На третьей очереди угольного комплекса в среду произошла первая опытная погрузка судна. Введение очереди в эксплуатацию обеспечит рост объема угольной перевалки в стране и повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли. При этом увеличение мощности комплекса не ухудшит экологическую обстановку в крае, поскольку сейчас здесь реализуется комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки.

Завершение строительства третьей очереди угольного комплекса АО «Восточный Порт» в Приморском крае, где в среду была произведена первая опытная погрузка судна, даст региону 500 новых рабочих мест и около 3,5 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

АО «Восточный Порт» — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. С 2012 года компания направила на природоохранные и социальные проекты порядка 2,5 млрд рублей.