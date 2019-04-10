Новая селекционная станция начала работать в Краснодарском крае



НПО «Семеноводство Кубани» с 2008 года занимается селекцией собственных гибридов кукурузы

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Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», один из крупнейших российских производителей гибридов семян кукурузы, вложило 60 млн рублей в новую селекционную станцию.

Она расположена в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края. Площадь, отведенная под селекцию, находится под орошением и составляет 17 га пахотной земли.

Новая станция, оснащенная по современным стандартам, заработала в конце марта. К 2021 году планируется дополнительно оснастить ее новой техникой и оборудованием. Все селекционные участки и питомники изолированы. Всего у НПО «Семеноводство Кубани», с учетом участков в станице Александровской Усть-Лабинского района, 37 га земли для ведения селекционной работы.

На станции в Новотитаровской планируется создавать гибриды кукурузы с высокой урожайностью и влагоотдачей. Перед руководителем команды ученых, владеющих современными методиками ведения селекционного процесса, во главе с селекционером Романом Ласкиным и основателем всей линейки гибридов «Ладожские» ученым-селекционером Эльмирой Забировой стоит задача по разработке гибридов, качественно отличающихся от уже существующей линейки российских гибридов семян.

НПО «Семеноводство Кубани» рассчитывает повысить долю рынка продаж собственных гибридов семян «Ладожские» с 4,3% до 10% за счет с укреплением команды селекционеров и расширения площади селекционных участков почти в два раза. Кроме того, НПО увеличивает число собственных торговых представительств до десяти по стране, охватывая 16 регионов РФ.

Как заявил директор объединения Николай Газаров, процитированный в пресс-релизе, работа селекционеров в условиях торговых ограничений имеет стратегическое значение. «Она направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и на снижение затрат российских сельхозпроизводителей, выращивающих кукурузу», — отметил он.

НПО «Семеноводство Кубани» — независимая научно-производственная компания, развивает собственную селекцию семян с 2008 года. В зерновом банке компании 29 гибридов семян кукурузы, внесенных в госреестр. Ключевым продуктом является бренд «Ладожские». Ежегодно на рынок выводятся два-три новых гибрида семян. На изыскания в области развития семеноводства ежегодно выделяется более 10 млн рублей. С 2017 года гибриды «Ладожские» выращиваются на экспериментальных площадках в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и Киргизии. Гибриды кукурузы переданы также на тестовые испытания в Анголу. Учитывая потребности рынка, НПО с 2015 года ведет модернизацию Ладожского кукурузокалибровочного завода.

Производство семян российской селекции является одним из приоритетных направлений современной аграрной политики. Это обусловлено сильной зависимостью аграрного комплекса РФ от импортных семян и гибридов. По некоторым видам сельхозпродукции эта зависимость достигает 90% (сахарная свекла).