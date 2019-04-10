Ростех разработал технологию сетей связи для работы в экстремальных условиях

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал технологию построения сетей связи для гарантированной передачи данных в экстремальных условиях. Она может применяться при дефиците электроэнергии, слабом сигнале, наличии помех, а также в зонах с неблагоприятным климатом, например на Крайнем Севере.

Технология обеспечивает высокую вероятность доставки сообщений за счет возможности промежуточного хранения сообщений в узлах до тех пор, пока не активизируется нужный канал. При этом архитектура сети, устойчивая к задержкам, может использовать любые доступные сетевые ресурсы и каналы связи, включая каналы с очень низкой пропускной способностью — от 0,01 бит/c.

Такие сети связи, устойчивые к разрывам и задержкам, актуальны при построении автоматизированных систем управления войсками. Они позволяют добиться гарантированной доставки сообщения получателю, когда из-за экстремальных условий невозможно использовать традиционные коммуникационные протоколы. Разработка также может применяться для гражданских нужд: там, где отсутствует или не развита телекоммуникационная инфраструктура, в условиях дефицита средств связи и источников электроснабжения, например на Крайнем Севере.

Сегменты такой сети могут быть построены с использованием «кочующих» маршрутизаторов. Их можно устанавливать, например, в автомобилях, на подводных лодках или космических аппаратах с низкими околоземными орбитами, то есть на объектах, которые попеременно находятся в зоне досягаемости наземных станций.

Технология разработана специалистами Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления холдинга «Росэлектроника». На данный момент созданы устройства абонентского доступа и узловые элементы (маршрутизаторы) для построения сетей, представляющие собой приложения для компьютеров под управлением операционной системы Linux.