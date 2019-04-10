На территории Краснодарского края с начала года заложено свыше 880 гектаров молодых виноградников

На Кубани продолжается весенняя закладка виноградных насаждений.

Показатель приблизился к цифре 880,6 га. Это примерно 87% площадей, которые планируют этой весной засадить виноградом на Кубани, и более половины от общего объема плановых высадок молодого винограда в стране.

Всего в Краснодарском крае в этом году планируется заложить новые виноградники на территории в 2400 га. Работа будет проходить в два этапа — до начала лета виноград высадят примерно на 1 000 га, осенью — еще на 1400 га.

В пресс-службе обладминистрации отмечают, что в 2019 году на финансирование этих работ в федеральном и региональном бюджете заложено 714 млн рублей — вдвое больше, чем в 2018 году.