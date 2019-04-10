Новый тепличный комплекс в Севастополе готовится к сбору урожая клубники

В 2018 году в районе села Верхнесадовое одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей Севастополя — АО «Артвин» был построен тепличный комплекс по выращиванию земляники садовой. Уже в апреле этого года предприятие планирует начать сбор первого урожая ягоды.

Новый тепличный комплекс — это прежде всего возрождение аграрных традиций региона. В 1970-е годы на сельскохозяйственных землях в долине реки Бельбек клубнику выращивали на 20 гектарах открытого грунта и за сезон собирали до 270 тонн сладкой ягоды.

Для возрождения клубничных традиций в Верхнесадовом были построены теплицы веронского типа, которые занимают общую площадь в 3,8 га. Для закладки ягодника использовали итальянские саженцы сорта Клери, который имеет плотную мякоть и отличается засухоустойчивостью.

Засушливый климат остаётся одной из основных проблем аграрной отрасли Севастополя. Чтобы ягода не теряла влагу, в теплицах предусмотрели систему капельного орошения. Внедрению системы капельного орошения способствовала государственная поддержка. В 2018 году в рамках Государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» Правительством Севастополя предприятию было выделено более 3,1 млн. рублей субсидий, что компенсировало порядка 90% расходов на обустройство систем мелиорации на общей площади в 10.11 га. Кроме тепличного комплекса, капельный полив используется и в яблоневом питомнике.