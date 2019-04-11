В Татарстане запустили импортозамещающее производство имплантатов для лечения переломов

Компания «Анатомика» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан (ИВФ РТ) начала производство металлических имплантатов для лечения переломов, стоимость проекта составила 95 млн руб.

Компания «Анатомика» запустила производство, … способное заменить дорогостоящие иностранные аналоги.

В 2018 году ФРП поддержал компанию и предоставил казанскому проекту 42 млн руб. еще 18 млн руб. направил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Общая стоимость проекта составила 95 млн руб. Как уточняется в сообщении, проект «Анатомика» стал первым открытым производством медицинских изделий в регионе, запущенным с привлечением займа федерального и регионального ФРП.

«Анатомика» планирует выпускать до 98 тыс. единиц продукции в год. Общий объем продаж, по подсчетам компании, к 2023 году составит 300 млн руб. Как уточнили в пресс-службе, имплантаты производятся из сплава титана и медицинской нержавеющей стали. Они используются для хирургического лечения переломов костей.