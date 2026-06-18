Сборочно-испытательный комлекс «Казанькомпрессормаша» 18 июня открылся в Зеленодольске.

Площадь участка составляет 5,5 гектаров, площадь застройки — 11 431 м², общая площадь здания — 14 126,5 м². На территории возведено 17 зданий и сооружений. Грузоподъёмность оборудования достигает 400 тонн.

Общий объём инвестиций в проект составляет 10,7 млрд рублей.

Начаты испытания первого российского компрессорного агрегата для для Балтийского завода СПГ, запущен электродвигатель агрегата, он вышел на рабочие 3 тыс. оборотов в минуту и рабочее давление. В завершающей стадии изготовление компрессорной установки для «Мурманского СПГ».

Завод будет выпускать компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Ключевые заказчики нового производства — «Газпром» и «НОВАТЭК».

Уникальные характеристики объекта и стендового оборудования дают возможность проводить испытания центробежных компрессоров (компрессорных агрегатов и установок на их базе) с рабочим давлением до 100 кгс / кв. см и с приводом от стендового (80 МВт) или контрактного электрического двигателя мощностью до 80 МВт, а также испытания с приводом от контрактного газотурбинного двигателя мощностью до 130 МВт.

Благодаря наличию замкнутых трубопроводных контуров (до четырех секций одновременно) с возможностью закачки смесей газов из CO2, N2, фреона R134а и метана на испытаниях достигается полное соответствие самому высокому мировому уровню требований к испытаниям компрессоров. Такая возможность ранее была реализована всего на нескольких испытательных объектах во всем мире, и соответствие продукции на испытаниях могли подтвердить только ведущие международные инжиниринговые компании.

В проект было вложено более 10 млрд рублей.