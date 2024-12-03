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Innokentij90 03 декабря 2024, 10:07 Производство

Стартовало мелкосерийное производство российского бензинового мотора Gimura 1000S

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 © forum.ixbt.pro

На выставке «Вездеходер» в Москве показали отечественный бензиновый мотор Gimura 1000S — он получил новую версию с иным расположением стартера и сухим картером. Такой вариант, как пишет «Автопоток», предназначен для снегоходной техники. Его планируют устанавливать на снегоходы «Русской механики» и «Тофалара». «Сейчас как раз идёт документальное оформление этих договорённостей», — сообщает «Автопоток».

Сейчас дан старт мелкосерийному производству, но в будущем планируется серийное производство до 10 тысяч единиц в год.

 © forum.ixbt.pro

Gimura 1000S — трехцилиндровый двигатель объемом 1008 см3 с мощностью 105 л.с. Система питания инжекторная, управление дросселем электронное. Степень сжатия — 11,2:1, максимальные обороты — 8000/мин. Масса двигателя составляет всего 60 кг.

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Источник: https://forum.ixbt.pro/news/2024/12/02/105-gimura-1000s.html#default-1

Вездеходер, Автопоток, производство бензиновых моторов, Gimura, импортозамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.12.2413:12:03

    Сейчас дан старт мелкосерийному производству, но в будущем планируется серийное производство до 10 тысяч единиц в год.

    Надо же, тема с этим двигателем не заглохла. Радостно узнать об этом.

    #1293333
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