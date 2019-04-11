Институт Mechnikov в Никарагуа запустил производство вакцин от гриппа

Совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило производство вакцин с актуальными для 2019 года штаммами от гриппа.

Расположенный в Манагуа (Никарагуа) завод по производству вакцин, прошел финальный аудит специалистов кубинского регуляторного органа Cecmed на соответствие требованиям и нормам GMP. Согласно сертификату разрешение на производство противовирусных вакцин предприятие получило 27 марта 2019 года.

Предприятие было создано в рекордный срок: идея создания предприятия возникла в 2013 году, и уже на следующий год на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с Никарагуа. По его словам, все операторы, работающие на заводе, являются высококвалифицированными специалистами — гражданами Никарагуа.

В Никарагуа бесплатная вакцинация против гриппа показана всем людям из группы риска — беременные женщины, дети, пожилые и другие группы населения. По словам главы Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортеги, кооперация Никарагуа с Россией послужит улучшению благосостояния жителей Никарагуа.