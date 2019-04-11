Добавить статью
Спортивные объекты

Новый ледовый дворец открылся в Московской области

  •  © mst.mosreg.ru

Новый ледовый дворец имени Владимира Мышкина открылся в пос. Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 6000 м2. В состав комлекса вошли две ледовые арены: для проведения тренировок хоккеистов и фигуристов и для массового катания на коньках, гимнастический и хореографический залы, помещения для лечебной физкультуры. Трибуны рассчитаны на 120 зрителей.

В комплексе откроются секции хоккея, керлинга, фигурного катания, чирлидинга, художественной гимнастики, йоги, аэробики.

Прилегающая территория благоустроена и оборудована наземными автостоянками. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы на входе и специальные места на трибуне.

Общая сумма строительства составила 400 млн рублей.

  •  © static.360tv.ru

Это уже второй ледовый дворец, открытый в Наро-Фоминском районе Московской области в этом году. 7 марта состоялось открытие ледовой арены в Наро-Фоминске.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://mosregtoday.ru/culture/novyj-ledovyj-dvorec-imeni-vladimira-myshkina-otkrylsya-v-naro-fominske/

спортивные объекты, Московская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,