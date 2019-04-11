Новый ледовый дворец открылся в Московской области
Новый ледовый дворец имени Владимира Мышкина открылся в пос. Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья.
Общая площадь двухэтажного здания составляет 6000 м2. В состав комлекса вошли две ледовые арены: для проведения тренировок хоккеистов и фигуристов и для массового катания на коньках, гимнастический и хореографический залы, помещения для лечебной физкультуры. Трибуны рассчитаны на 120 зрителей.
В комплексе откроются секции хоккея, керлинга, фигурного катания, чирлидинга, художественной гимнастики, йоги, аэробики.
Прилегающая территория благоустроена и оборудована наземными автостоянками. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы на входе и специальные места на трибуне.
Общая сумма строительства составила 400 млн рублей.
Это уже второй ледовый дворец, открытый в Наро-Фоминском районе Московской области в этом году. 7 марта состоялось открытие ледовой арены в Наро-Фоминске.