Новый ледовый дворец открылся в Московской области

Новый ледовый дворец имени Владимира Мышкина открылся в пос. Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 6000 м2. В состав комлекса вошли две ледовые арены: для проведения тренировок хоккеистов и фигуристов и для массового катания на коньках, гимнастический и хореографический залы, помещения для лечебной физкультуры. Трибуны рассчитаны на 120 зрителей.

В комплексе откроются секции хоккея, керлинга, фигурного катания, чирлидинга, художественной гимнастики, йоги, аэробики.

Прилегающая территория благоустроена и оборудована наземными автостоянками. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы на входе и специальные места на трибуне.

Общая сумма строительства составила 400 млн рублей.

Это уже второй ледовый дворец, открытый в Наро-Фоминском районе Московской области в этом году. 7 марта состоялось открытие ледовой арены в Наро-Фоминске.