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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Тихий океан

  •  © Фото Николая Иванова

  •  © Фото Николая Иванова

Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус», танкера «Кама» и спасательного буксира «Николай Чикер» успешно миновал Малаккский и Сингапурские проливы и вышел в Тихий океан!

Отряд вышел из Североморска 26 февраля и к настоящему моменту прошёл более 11 тысяч морских миль, а также посетил порты Джибути и Коломбо.

А отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и танкера «Иркут» сейчас находится в Маниле (Филиппины).

Фото Николая Иванова

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ВМФ, боевая служба, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот
  • A_SEVER A_SEVER
    12.04.1918:45:45

    Есть вероятность, что на следующей неделе отряды СФ и ТОФ встретятся в Южно-Китайском море, и вместе пойдут в Циндао!    

    #1122041
    • Нет аватара Мудрый Кот
      12.04.1918:55:56

      Если так, то Супер !!!    

      #1122045
      • A_SEVER A_SEVER
        12.04.1919:08:24

        Если так, то Супер !!!

        23 апреля в Циндао пройдёт военно-морской парад в честь 70-летия создания ВМФ Китая, в котором примут участие корабли России, Индии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

        А в России 23 апреля спустят на воду АПЛ, заложат 2 фрегата и 2 БДК, а также произведут стыковку блоков корпуса корвета «Дерзкий Меркурий» проекта 20386.

        Совпадение? Не думаю! ©    

        #1122050
        • Нет аватара altman66
          12.04.1919:50:06

          Обычно такие события происходят по пятницам, насколько я помню, 23 апреля вторник. Так что действительно, таких совпадений не бывает

          #1122069
        • Нет аватара Lyudov
          12.04.1920:57:24

          Вот вопрос — почему у нас важные мероприятия именно на 23 апреля назначены? Из-за создания ВМФ Китая?

          #1122084
          • A_SEVER A_SEVER
            12.04.1921:04:12

            почему у нас важные мероприятия именно на 23 апреля назначены?
            Солидарность с главным геополитическим партнёром.

            #1122088
        • Нет аватара Lyudov
          12.04.1920:58:17

          И правда,что 20386 будет так называться, а не просто «Меркурий»?

          #1122085
          • A_SEVER A_SEVER
            12.04.1921:05:55

            правда,что 20386 будет так называться
            Нет, это я стебаюсь над нашей каронимикой.

            #1122089
            • Нет аватара Lyudov
              12.04.1921:16:45

              «Дерзкий Меркурий» конечно звучит

              #1122093
              • A_SEVER A_SEVER
                12.04.1921:31:56

                "Дерзкий Меркурий" конечно звучит
                Были у нас «Ураган в Мытищах» и «Шквал в Одинцово», теперь будет «Дерзкий Меркурий»!    

                #1122097
                • Нет аватара altman66
                  12.04.1922:06:36

                  Полный дурдом с названиями, просто смех сквозь слезы. Фрегат «Адмирал Чичагов» не лезет ни в какие ворота

                  #1122110
                  • A_SEVER A_SEVER
                    12.04.1922:46:00

                    Фрегат «Адмирал Чичагов» не лезет ни в какие ворота
                    Чем Чичагов хуже Григоровича?

                    Командовал Балтийским флотом, одержав 3 победы над шведами в Эландском, Ревельском и Выборгском сражениях.

                    #1122115
                    • Нет аватара altman66
                      13.04.1907:52:57

                      «Чичагов» ничем не хуже, лично я против него ничего не имею. Но, ставить царского адмирала после ряда советских, не укладывается в голове. Тем более есть много достойных имен, которые можно было бы использовать. Юмашев, Лобов, Басистый, да мало ли

                      #1122169
                      • A_SEVER A_SEVER
                        13.04.1908:02:44

                        ставить царского адмирала после ряда советских, не укладывается в голове
                        Но это лучше, чем маршал в серии адмиралов (1134А, 1155), или явление природы в серии городов!    

                        #1122171
        • Нет аватара malikszh
          13.04.1906:04:02

          Север спуск АПЛ это Князь Олег?

          #1122159
          • A_SEVER A_SEVER
            13.04.1907:32:22

            это Князь Олег?
            Нет, «Белгород».

            #1122166
            • Нет аватара malikszh
              13.04.1908:12:59

              Из Проектов Борей и Ясень спуск ожидается в этом году?

              #1122173
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