Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Тихий океан
Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус», танкера «Кама» и спасательного буксира «Николай Чикер» успешно миновал Малаккский и Сингапурские проливы и вышел в Тихий океан!
Отряд вышел из Североморска 26 февраля и к настоящему моменту прошёл более 11 тысяч морских миль, а также посетил порты Джибути и Коломбо.
А отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и танкера «Иркут» сейчас находится в Маниле (Филиппины).
Фото Николая Иванова
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