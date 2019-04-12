В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест

В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района состоялось открытие нового дошкольного учреждения.

Детский сад «Лесная сказка» возвели благодаря реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы». На его строительство затрачено более 186 млн рублей. Детский сад рассчитан на 220 мест.

В данном селе это уже второй детсад, открытие которого позволило создать 87 рабочих мест и решить проблемы с очередностью в детские сады в населенном пункте.

В здании общей площадью свыше 5, 6 тыс. кв. м проектировщики предусмотрели актовый и спортивный залы, оборудованные помещения для проведения занятий, сна, медицинский блок, компьютерный кабинет, где установлены компьютеры. Для организации занятий с воспитанниками имеются игрушки, спортинвентарь, отдельный городок для изучения правил дорожного движения. Также в здании есть оснащенная современным оборудованием столовая. Вся мебель и оборудование спальных комнат соответствуют СанПин.

На территории учреждения имеются оборудованные детские площадки.