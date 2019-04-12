Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в подмосковном Солнечногорске

12 апреля состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в Солнечногорске Московской области.

Его площадь составляет более 7 тыс. м2. В нём оборудован универсальный спортивный зал площадью более 1 тыс. м2, плавательный бассейн на пять дорожек, а также реабилитационный бассейн для детей и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

На третьем этаже комплекса планируется размещение спортсменов Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам, а также Училища олимпийского резерва № 3 по профильным видам спорта: спортивная борьба, женская борьба, самбо, дзюдо.

Кроме того, здесь расположены центр тестирования ГТО, несколько спортивных залов, в которых планируется проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд Московской области.

В перспективе — строительство на территории ФОКа гостиницы для спортсменов, которые будут приезжать на соревнования, а также дополнительные спортивные залы, помещения для тренеров, экипировочный центр.

Это уже пятый спортивный центр, открывшийся в Московской области в этом году.