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Медучреждения

В Ингушетии открыта новая медицинская амбулатория

  •  © ingushetia.ru

19 октября 2018 года состоялось открытие второй новой медицинской амбулатории в Альтиевском административном округе Назрани.

Современное двухэтажное здание амбулатории рассчитано на 100 посещений в смену. Также в новом здании предусмотрены палаты дневного стационара на двадцать коек. Пациенты смогут здесь получить квалифицированную помощь у таких врачей-специалистов как хирург, невролог, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог, терапевт и др.

Строительство новых медицинских учреждений стало возможным при финансовой поддержке ПАО «Газпром».

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http://www.ingushetia.ru/news/glava_ingushetii_otkryl_v_altievo_sovremennuyu_ambulatoriyu/

Ингушетия, больницы, поликлиники
  • Дмитрий Ломаев Дмитрий Ломаев
    14.04.1900:24:00

    «красиво» газпром деньги тратит

    #1122337
    • Human RS Human RS
      14.04.1900:26:00

      Дмитрий Ломаев

      «красиво» газпром деньги тратит

      А что вам конкретно не нравится?

      #1122339
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