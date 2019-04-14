В Ингушетии открыта новая медицинская амбулатория
19 октября 2018 года состоялось открытие второй новой медицинской амбулатории в Альтиевском административном округе Назрани.
Современное двухэтажное здание амбулатории рассчитано на 100 посещений в смену. Также в новом здании предусмотрены палаты дневного стационара на двадцать коек. Пациенты смогут здесь получить квалифицированную помощь у таких врачей-специалистов как хирург, невролог, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог, терапевт и др.
Строительство новых медицинских учреждений стало возможным при финансовой поддержке ПАО «Газпром».
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14.04.1900:24:00
14.04.1900:26:00