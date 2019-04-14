В Североморске Мурманской области после капитального ремонта открылась детская поликлиника

На входе появилась теплая колясочная, где родители могут оставить коляски, в которых привезли на прием детишек, на первом этаже оборудованы зал регистратуры и зона для ожидания, работают два лифта. Кабинеты врачей укомплектованы новой мебелью и современным оборудованием. Радует глаз и цветовая раскраска стен на этажах, каждый из которых имеет свое название: «Саванна», «Лес», «Тундра» и «Арктика». В поликлинике установлен подъемник для подъема детей на колясках к рентген-кабинету. Если маме нужно перепеленать ребенка, к ее услугам комната матери и ребенка с пеленальными столиками, телевизором и диваном.

Стоимость работ составила 53 млн рублей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!