На Камешковском механическом заводе собран первый трактор «Владимир»

Первый трактор «Владимир» изготовлен на Камешковском механическом заводе. Ранее опытный образец такой машины только демонстрировался на разного рода мероприятиях. Теперь же начался серийный выпуск. До конца 2019 года по плану заводчане сделают 50 тракторов «Владимир». Их будет отличать широкая универсальность использования как в сельском хозяйстве, так и в сфере ЖКХ. Эту технику предполагается поставлять на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья.

Производство тракторов развернут в индустриальном парке «Камешково», созданном в рамках госпрограммы содействия развитию моногородов. Там запланировано строительство нового корпуса под организацию сборочного производства. Финансовая модель уже сформирована. Объем необходимых инвестиций составляет около 400 млн рублей. В реализации проекта может оказать поддержку «Фонд развития моногородов». В новом производстве появится 50 новых рабочих мест.

Если проект будет успешно реализован, то Камешковский механический завод, который в сентябре нынешнего года отметит свое 50-летие, сможет стать в регионе преемником фактически прекратившего свое существование Владимирского тракторного завода. А «Владимир» имеет шанс оказаться наследником некогда знаменитого «Владимирца».

Выпуск колесных тракторов «Владимир» со снаряженной массой 2740 кг, оснащенных дизельным двигателем мощностью 50 лошадиных сил со скоростью передвижения 30 км в час, станет одним из важнейших направлений деятельности КаМЗ. Трактора «Владимир» имеют гидростатическое рулевое управление, грузоподъемность заднего навесного устройства 1,1 тонны, отключаемый привод переднего моста, оснащаются механической синхронизированной реверсивной 8-ступенчатой полноприводной трансмиссией. Эти машины относятся к категории Т1 и экологическому классу TIER III Stage А.