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Армия и Флот

В общевойсковую армию ЮВО поступили новейшие образцы военной техники

  •  © ic.pics.livejournal.com

В воинские части и соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Кубани и в Ставропольском крае, в рамках программы переоснащения войск военного округа поступили новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 30 единиц военной и специальной техники. В их числе — модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», беспилотные летательные аппараты, автомобили «Урал» и современные автобусы.

На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность.

Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу.

Всего до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО около 200 единиц современной техники. В их числе автомобильная техника, бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техника радиоэлектронной борьбы, техника радиохимической и биологической защиты, техника медицинской службы и инженерных войск.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12225941@egNews

армия, гособоронзаказ, ЮВО, «Град-М», «Мста-С», Т-72Б3, «Акация»,
  • Серж Буряков Серж Буряков
    16.04.1911:38:24

    Мне вот непонятно, почему на экспорт идут Т90МС, а в армию Т72БЗ они же хуже или нет? Понятно что деньги надо зарабатывать, но не в ущерб же обороноспособности?

    Отредактировано: Серж Буряков~11:39 16.04.19
    #1122697
    • Нет аватара port
      16.04.1912:26:08

      в России самая большая танковая армия в мире… нам ресурсы нужно не в танки вкладывать, а в ракеты, системы ПРО/ПВО, авиацию и флот… это важнее сейчас… а танки разумнее модернизировать, потому что их очень много и это будет дешевле, не выкидывать же их

      #1122703
    • Нет аватара Юрген
      16.04.1912:30:09

      Т-72Б3 можно переделать из Т-72Б/С или Т-72А поздних серий. На экспорт в основном шли при СССР «Уралы» и Т-72М, то есть в других странах (кроме бывСССР, Ирана и Китая) модернизировать нечего, поэтому покупают Т-90.

      #1122706
    • Нет аватара Ветер
      16.04.1914:44:34

      что лучше — 10 т-90 или 100 т-72? вопрос неоднозначный… в большинстве случаев, как по мне, лучше 100 т-72… но это с точки зрения Минобороны… теперь с точки зрения ВПК, что лучше — не продать ничего, или продать хоть что-то? у ВПК нет тысяч т-72, оно их продало все еще при СССР минобороны… но у ВПК — тыщщи народу на заводах, которые должны работать что бы получить зарплату… а в мире есть спрос на т-90… поэтому ответ на ваш вопрос очевиден… понятно, что продают не всем подряд, а странам либо нейтральным, либо дружественным, но это такой вопрос — ненадежный, пройдет лет 10, и ранее союзные могут стать враждебными, этим вопросом занимается уже политическое руководство страны…

      #1122742
    • Нет аватара yu.f.pan
      16.04.1917:01:09

      На Ваш вопрос: «…почему на экспорт идут Т90МС, а в армию Т72БЗ???» есть подробный ответ в статье: Чем хорош Т-90М?

      Источник: topwar.ru/156417-chem-horosh-t-90m.html

      #1122777
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