В общевойсковую армию ЮВО поступили новейшие образцы военной техники

В воинские части и соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Кубани и в Ставропольском крае, в рамках программы переоснащения войск военного округа поступили новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 30 единиц военной и специальной техники. В их числе — модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», беспилотные летательные аппараты, автомобили «Урал» и современные автобусы.

На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность.

Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу.

Всего до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО около 200 единиц современной техники. В их числе автомобильная техника, бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техника радиоэлектронной борьбы, техника радиохимической и биологической защиты, техника медицинской службы и инженерных войск.