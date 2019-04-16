Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Китай получил по контракту от России 24 многофункциональных истребителя Су-35.
Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 четвертого поколения Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.
Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию «Сухой»).
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16.04.1917:13:33