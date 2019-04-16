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Экспорт

Китай получил 24 российских истребителя Су-35

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Китай получил по контракту от России 24 многофункциональных истребителя Су-35.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 четвертого поколения Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию «Сухой»).

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https://iz.ru/868492/2019-04-16/kitai-poluchil-24-rossiiskikh-istrebitelia-su-35

экспорт
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    16.04.1917:13:33

    КЭП. Можно было еще год подождать и опубликовать событие. Какая ведь разница, новости ли это или вчерашности.

    Последняя партия Су-35С по данному контракту была получена Китаем еще в ноябре прошлого года. bmpd.livejournal.com/3431949.html

    #1122780
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