«Трубодеталь» в Челябинской области запустила линию для нанесения силикатно-эмалевого покрытия

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) успешно освоил изготовление соединительных деталей трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием.

Изделия с силикатно-эмалевым покрытием будут использовать в системах пожаротушения резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Трубопроводы в таких системах действуют в условиях повышенной влажности, что приводит к коррозии их внутренней поверхности. Силикатно-эмалевое покрытие обладает высокой коррозионной стойкостью, имеет большую твердость и прочность, при этом не снижает огнетушащую способность раствора пенообразователя, а при необходимости может выдерживать высокие температуры эксплуатации — выше 350 градусов Цельсия. Служит трубопровод с таким покрытием 50 лет.

«Завод „Трубодеталь“ постоянно осваивает новые виды продукции и реализует проекты по диверсификации производства. Открытие силикатно-эмалевой линии — это еще один шаг в направлении развития предприятия и укрепления позиций на рынке продукции для нефтегазовой отрасли», — отметил управляющий директор «Трубодетали» Евгений Баранов.

Силикатно-эмалевое покрытие предотвращает отложение парафина, смолистых соединений и солей на внутренней поверхности стенок трубы. Применение такого покрытия улучшает гидродинамические характеристики трубопроводов.

Трубы и соединительные детали с силикатно-эмалевым покрытием используются для транспортировки обводненной нефти, содержащей высокий процент сероводорода, для закачки в нефтяной пласт высокоминерализованной воды и различных химических реагентов, увеличивающих нефтеотдачу пласта, а также для обустройства систем пожаротушения на действующих нефтяных скважинах.

Силикатно-эмалевым покрытиям находят применение при сооружении промысловых нефтяных трубопроводов, при создании теплотрасс, при строительстве трубопроводов для транспортировки высокоагрессивных сред в химической промышленности, для перекачки авиационного горючего, для отведения едких стоков животноводческих ферм, а также в других отраслях, где органические или металлические покрытия использовать невозможно.