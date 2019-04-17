В апреле можайская фабрика по производству мягких игрушек ООО «Можайская промышленная площадка» запустила новую линию. Теперь здесь не только шьют одежду для игрушек, но и сами игрушки.

Раньше игрушки поставлялись из Китая. Теперь же на предприятии действует полный цикл.

После ввода новой линии, общее число работающих на производстве составляет 250 человек, из которых половина — швеи.

Ассортимент постоянно расширяется, а вот модели одежды для игрушек здесь уже давно никто не считает. По самым скромным подсчётам их у предприятия более 600. Причём большинство было разработано именно технологами ООО «МПП».

Большой спрос на продукцию привёл к тому, что компании пришлось открыть филиал в Башкирии, в городе Мелеузе. Там пока шьётся только одежда для игрушек.

Промышленная площадка на территории бывшего кирпичного завода начала функционировать почти десять лет назад, привлекая инвесторов, размещающих своё производство в нашем городе. Сначала здесь делали подарочную упаковку, какое-то время фасовали чай, собирали и новогодние подарки для детей. Успешно работал филиал известной фирмы по сборке электрооборудования «Меллер». Однако, фирма была выкуплена американской компанией, которая закрыла многие филиалы, в том числе и в Можайске. Поиск инвесторов продолжался, и вот тогда в наш город пришла российская брендовая компания «Буди Баса», выпускающая мягкие игрушки. В ООО «МПП» был открыт первый цех по пошиву. Причём сами игрушки производились в Китае, а в Можайске для них шили одежду.

Сшитая игрушка «набивается» на специальной машине гранулятом.

Как рассказала начальник швейного производства Елена Смоквина, работать в 2015 году начинали всего пять человек, из которых трое были швеи. Елена прекрасно помнит первый ассортимент, который здесь шили — два вида пижамок и костюмчик повара. Буквально каждые полгода производство расширялось, закупалось новое оборудование, принимались на работу люди. Один из секретов уверенного поступательного развития — регулярное участие в выставках. Именно благодаря активной выставочной деятельности постоянно происходили знакомства, появлялись всё новые и новые клиенты, что заставляло время от времени расширять производство, так как число заказов неуклонно росло. Площадка позволяла открывать новые цеха, и вот в прошлом году для этого было использовано последнее большое помещение здания, где появился самый современный цех предприятия.

Итогом постоянного развития и явилось открытие новой линии, на которой теперь шьётся сама игрушка или, как здесь говорят «тушка».