В г. Тюмени открылся госпиталь «Мать и дитя»

Госпиталь «Мать и дитя» Тюмень" - один из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере медицины в регионе. Его строительство началось 21 июня 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей. К 2022 году здесь будет создано более 400 новых рабочих мест. Площадь нового госпиталя составляет 16200 кв.м. В учреждении представлены медицинские услуги как по основным направлениям деятельности Группы — родовспоможению, женскому здоровью и педиатрии, так и широкий спектр услуг для всех членов семьи. Всего здесь будет оказываться помощь по более чем 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, урологию, хирургию, ортопедию, кардиологию, эндоваскулярную хирургию, пластическую хирургию, лабораторную диагностику. Здесь же будет проводиться процедура ЭКО по полису ОМС..