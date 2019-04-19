На мосту через р.Пур параллельно возводят 9 из 11 опор

В течение зимы строительные бригады общества «Мостострой-11» занимались возведением фундаментов опор моста. Их будет 11. Длина нового балочного моста составит 1023 метра. Благодаря конструктивным особенностям, путепровод не будет препятствовать движению судов по реке. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. Ссылка на видео.

Для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб проезд будет бесплатным. Мост соединит Тазовский, Красноселькупский и восток Пуровского района с большой землей, обеспечит пуровчанам, жителям Уренгоя быстрый и круглогодичный путь в любую точку страны, стабильные поставки продуктов и товаров.