ЭПМ: запущено производство ниппелей для графитированных электродов.

г. Новочеркасск, 18 апреля 2019 г. Сегодня на ЭПМ-Новочеркасский электродный завод (входит в Группу ЭПМ) состоялся торжественный пуск в работу современного роботизированного комплекса по производству ниппелей для графитированных электродов.

Стоимость проекта составила порядка 200 млн руб. Проект является частью инвестиционной программы Группы ЭПМ по расширению производственных мощностей и повышению качества выпускаемой продукции.

Современный комплекс по производству ниппелей позволит выполнять механическую обработку на более высоком уровне, а также увеличить точность геометрических размеров ниппелей в 5 раз — до 0,02 мм.

В составе роботизированного комплекса оборудование мирового уровня, в том числе станки ROMI и роботы-манипуляторы, последние используется для высокоточных операций международными компаниями, такими как Apple, Boeing, Toyota, General Motors, BMW, Ford, Chrysler, Mitsubishi и многими другими. Робот нового поколения для перемещения грузов грузоподъемностью 500 кг обладает компактной конструкцией, улучшенной производительностью, имеет уникальную конструкцию захвата изделия и увеличенное рабочее пространство. В состав оборудования также входит специальный автоматизированный комплекс для сверхточного измерения геометрии производимой продукции, что позволит обеспечить сквозной сверхточный контроль геометрии всех выпускаемых ниппелей.