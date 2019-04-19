Швабе выпустил новый прицел под брендом Pilad

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Первую партию новых прицелов под брендом Pilad выпустил завод холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Вологде. Пылевлагозащищенный Divergent не имеет аналогов в России и за рубежом.

Серийное производство прицелов P4x24 Divergent запущено на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) холдинга «Швабе». Ключевые особенности новинки — экстремальная длина посадочного места 180 мм и возможность установки на любое пневматическое и огнестрельное оружие средних и крупных калибров — через специальный кронштейн диаметром 30 мм. Также выверки прицела стали ближе к наблюдателю.

Разработчики ВОМЗ отмечают, что новый прицел не имеет аналогов на российском и зарубежных рынках. Заявка на промышленный образец уже подана.

«Прицельная оптика под брендом Pilad является одной из визитных карточек нашего завода. Поэтому пользователи предъявляют самые высокие требования к изделиям этой линейки по части качества исполнения и функционала. Мы, в свою очередь, всегда стараемся соответствовать заданному уровню», — отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Серийное производство P4x24 Divergent запущено в начале 2019 года. Розничная цена составляет около 6,1 тыс. рублей.