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Детские сады и школы

В Волгоградской области открылся новый детский сад

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19 апреля в Волжском состоялось открытие детского сада «Калейдоскоп» в новом микрорайоне Радужном.

Детский сад рассчитан на пребывание 240 воспитанников в 12 группах, из них 4 ясельные. Здесь созданы все условия для правильного развития детей: залы для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, пищеблок, изостудия, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок. Для игр и прогулок на прилегающей территории оборудованы площадки с беседками и малыми архитектурными формами.

На строительство детского сада из бюджетов всех уровней были выделены 213 млн рублей.

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новый детсад , Волгоградская область
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