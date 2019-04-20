Во Владикавказе начали строительство нового комплекса Северо-Кавказского суворовского училища

Торжественная церемония закладки памятного камня на месте строительства нового комплекса Северо-Кавказского суворовского военного училища прошла во Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания). На площади почти 80 тыс. кв. м. будет возведено более 26 объектов. Уже 1 сентября 2020 года новое училище откроет свои двери для первых воспитанников. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Непосредственно строительство нового комплекса зданий будет состоять из двух этапов. В первый войдёт строительство учебно-административного корпуса, столовой на 620 мест, крытого спортивного комплекса, медицинского пункта. На втором этапе строительные работы будут вестись по спальному корпусу на 320 мест, спортивному комплексу с бассейном и катком, стадиону, 3-этажному корпусу дополнительного образования.

Сейчас училище находится в здании девятнадцатого века, расположенном в центральной части Владикавказа.

Северо-Кавказское Суворовское военное училище (СкСВУ) — военное образовательное учреждение, расположенное в городе Владикавказ. Свою историю ведёт с 1943 года, в числе первых девяти суворовских военных училищ, когда в г. Майкоп — административном центре Адыгейской автономной области — было организовано Краснодарское СВУ. В 1947 году училище тремя эшелонами было передислоцировано в г. Орджоникидзе, где под различными названиями просуществовало до 1968 года, проведя 21 выпуск суворовцев, после чего было закрыто. На базе СВУ и общевойскового училища было создано Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, которое просуществовало до 1988 года и, в свою очередь, было расформировано. Возрождено в 2000 году уже как Северо-Кавказское Суворовское военное училище. В 2012 г. Министерством обороны РФ училище было передано Министерству образования Республики Северная Осетия-Алания и переименовано в «Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-интернат «Владикавказский кадетский корпус». C 2014 года — Северо-Кавказское Суворовское военное училище: sksvu.mil.ru/