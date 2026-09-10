Первый в России бесплатный беговой центр ВФЛА открылся во Владикавказе

Новый формат делает регулярные тренировки доступными без абонемента: у Терека созданы дорожки, залы, душевые, зоны восстановления и площадки для работы с тренерами.

Торжественная церемония открытия бесплатного бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики состоялась во Владикавказе. Северная Осетия стала первым из 23 регионов страны, где в рамках масштабного проекта федерации появилось такое спортивное пространство.

Центр является доступным для жителей, в том числе за счет расположения на набережной реки Терек. Объект позволит людям не только заниматься спортом, но и отдыхать, общаться и проводить время всей семьей. Содержание центра берет на себя ВФЛА.

При выборе площадок учитывалось наличие активных беговых сообществ и интерес жителей к занятиям. В Северной Осетии такое сообщество уже сформировалось, поэтому федерация рассчитывает на высокую загрузку центра с первых дней работы.

В новом пространстве оборудованы раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок и образовательных мероприятий, зоны отдыха, питания и восстановления. Также предусмотрены площадки для занятий с тренерами. Для безопасных и комфортных тренировок обустроены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием.

В день открытия состоялся семейный забег на 1 км. Кроме того, участники заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям бегунов, высадили кленовую аллею, приняли участие в музыкальной программе и фотосессии с известными спортсменами и амбассадорами проекта.

ВФЛА объявила о создании сети бесплатных беговых центров весной 2026 года. Инициатором проекта выступил Петр Фрадков. Его цель — сделать бег и легкую атлетику доступными для широкой аудитории и привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Проект реализован при финансовой поддержке АНО «Евразия» за счет частных средств. Организация оказывает поддержку социально значимым инициативам в сфере образования, медицины, культуры, благотворительности и спорта.