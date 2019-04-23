Ронави Логистические системы разработала для SAP приложение по роботизации складов

Компания «Ронави Логистические системы» разработала программно-аналитический комплекс для управления роем складских роботов с помощью системы SAP EWM. Техническое решение представлено 17 апреля на SAP Форуме 2019 на ВДНХ.

Работы ведутся в партнерстве с компанией TeemIdea — платиновым партнером SAP в России. Пилотный проект, представленный на Форуме, рассчитан на использование складской управленческой программы SAP EWM и первых отечественных серийных логистических роботов компании Ronavi Robotics, созданной также при участии «ТехноСпарка».

Созданная при участии входящих в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «ТехноСпарк» и наноцентра «Т-Нано», компания «Ронави Логистические системы» разрабатывает программу управления роботизированными складами. Программа Robotics Management System позволяет управлять складскими роботами в интеграции с программой управления складом (WMS). «Проще говоря, мы делаем универсальный софт для управления флотом роботов, который позволяет соединить, с одной стороны, складских роботов различных производителей, с другой стороны — различные программы управления складом. Фактически, мы продлеваем действие программы управления складом на внутреннюю транспортную систему, функционирующую как рой роботов», — пояснил генеральный директор «Ронави Логистические системы» Олег Чурилов.

По данным исследовательской группы ABI Research, изучающей перспективные рынки прорывных технологий, к 2025 году на складах мира будет работать более 4 млн роботов. Причем автономные мобильные роботы (AMR) — это наиболее простой и доступный по цене способ модернизации существующей складской инфраструктуры. Роботизация складов существенно снижает затраты, позволяя существенно экономить на численности персонала, освещении, отоплении, кондиционировании. Хранение товаров на складах резко уплотняется, за счет чего их вместимость увеличивается в 3-5 раз.

Интеграция логистических роботов Ronavi с SAP осуществлена в партнерстве с компанией TeamIdea — платиновым партнером SAP в России. SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 400 000 клиентов в 180 странах по всему миру. SAP — единственный международный разработчик, который имеет свой Центр обработки данных в России и постоянно расширяет его мощности.

Компания «Ронави Логистические системы» убеждена, что программа для интеграции систем управления роботами и складом нужна не только владельцам существующих роботизированных складов, но и проектировщикам и интеграторам складских решений. Программа позволяет смоделировать роботизированный склад и сравнить стоимость владения им и обычным складом «человек к товару».

Для справки :

Компания RONAVI занимается разработкой интеллектуального роботизированного комплекса для автоматизации эффективной транспортировки стеллажей и контейнеров на складах и Логистических центрах.

Впервые компания была образована Сергеем Смирновым в 2012 году. Тогда появилась идея разработать компактного робота-транспортировщика оснащенного навигационным зрением, управляемого сервером и способного перемещать большие грузы по складу без участия человека. Разработке было дано название Robotics Navigation Vision или сокращенно RONAVI.

В декабре 2014 года на базе Троицкого Нанотехнологического центра «ТЕХНОСПАРК» был создан стартап главной целью которого стала разработка универсального интеллектуального производственного робота способного заменить человека в рутинных операциях на складах и производствах (в том числе на малых и средних предприятиях).

Спустя полтора года мы продемонстрировали первого робота-транспортировщика на крупнейшей в России выставке форуме «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ — 2015» на стенде РОСНАНО.

В 2016 году принято решение акцентировать деятельность команды на создание программного обеспечения для управления роботизированными объектами в производственных и складских комплексах, а также проработать возможность создания многоэтажного склада путем создания лифтовой системы RONAVI, для чего робототехнический стартап был выделен в отдельную компанию.

В 2017 году разработан и показан на 8-ой Международной выставке СеМАТ-2017, комплекс программного обеспечения способного имитировать бизнес процессы работы системы на роботизированном складе в реальном времени.