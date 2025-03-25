Склад будущего с роботами «ТехноСпарка»

Сюжет про склад «Восток Сервис», роботизированный нашей компанией Ronavi Robotics

На производстве или складе с товарами система облегчает физическую работу 80% персонала и снижает затраты на складскую технику. При этом себестоимость комплектации или перемещения сокращается для клиентов на 20%. Заказчик получает выгоду от роботизации с первого дня использования.

Группа «РОСНАНО» — первый на российском рынке производитель серийных логистических роботов, предназначенных для автономной работы на складах. Разработка технической части и даже базы ПО принадлежит отечественным специалистам.

Лучший на рынке робот по коэффициенту «грузоподъемность/размер». Ronavi H1500 в 3-4 раза эффективнее других AMR грузоподъемностью 1000+ кг.

Открытый API, обеспечивающий простую интеграции в рабочие процессы склада без необходимости разработки отдельного проекта роботизации склада.

Широкий модельный ряд, возможность кастомизации и гибкие варианты внедрения — от покупки собственного флота, до аренды необходимого количества роботов на нужный срок, позволяют заказчикам быстро выходить на самоокупаемость решений.

Сегодня Группа «РОСНАНО» работает над расширением возможностей российских роботов. На Московском международном логистическом форуме лидер роботехнического направления компании Иван Бородин представил новейшую сервисную модель «Оплата за действия». Она позволяет оснастить склад умными устройствами, оплачивая только выполненную ими работу. То есть без капитальных затрат.

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