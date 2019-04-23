Крупные партии дифракционных решеток поставила в Германию и Норвегию компания «Швабе»

Крупные партии дифракционных решеток Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех получили заказчики из Германии и Норвегии. Европейские ученые воспользуются отечественной оптикой для исследований в области экологии.

Обе партии выпущены Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) Холдинга «Швабе» — крупнейшим производителем дифракционных решеток в России. Совокупный объем экспортной поставки превысил 100 штук.

«С начала года это первая поставка в Германию и уже вторая — в Норвегию. Стоит отметить, с этими заказчиками мы сотрудничаем не первый год, и это безусловный показатель того, что зарубежные деловые партнеры высоко ценят качество оптических изделий, которые производит наше предприятие», — отметил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

В 2018-м экспорт голограммной оптики «Швабе» превысил 400 изделий, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Дифракционная решетка представляет собой оптический элемент с поверхностью из большого числа параллельно расположенных микроскопических штрихов. В составе спектрального прибора дифракционная решетка разлагает попадающее на нее излучение в спектр. Анализ этих спектров позволяет определять химический состав и содержание элементов в составе материала.