Пермская целлюлозно-бумажная компания ввела в эксплуатацию новую картоноделательную машину

На ГП «ПЦБК» ввели в эксплуатацию новую картоноделательную машину (КДМ-1) стоимостью 1,3 млрд рублей.

Новая техника позволит увеличить производительность в два раза, снизить электрозатраты и экологическую нагрузку. Модернизация оборудования проходит в рамках проекта «Сила картона», который поддержали краевые власти, присвоив ему статус приоритетного.

Проект реализован с целью импортозамещения. Сегодня в Россию импортируется 22 тыс. тонн облицовочного картона. С запуском нового производства ПЦБК планирует выпускать дополнительно 60 тыс. тонн продукции в год (картоны с барьерными свойствами, облицовочный картон, целлюлозную бумагу Prime-fluting), тем самым полностью исключая необходимость импорта.

С вводом в эксплуатацию нового оборудования компания увеличит объем переработки макулатуры более чем в 1,5 раза и станет крупнейшим переработчиком вторичного сырья в России.

Следующий шаг - модернизация второй машины бумагоделательной.

Подготовка проекта «Сила картона» заняла всего 1 год (на подобные модернизационные мероприятия в отрасли отводится в среднем 3 года). А монтаж новой картоноделательной машины КДМ-1 — рекордные для отрасли 3 месяца. Инжиниринг — от идеи до воплощения — выполняли специалисты ПЦБК, полностью погруженные в проект и приобретавшие в ходе его реализации новые компетенции. Уникальность его также заключается в том, что установка КДМ-1 проводилась в условиях действующего производства. Производительность новой машины выше, чем предшественницы в 2 раза. Рабочая ее скорость — до 550 метров с минуту.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта «Сила картона» составил 1,96 млрд рублей. Партнером предприятия выступил банк ВТБ.

https://vk.com/gppcbk?w=wall-13425580_8099