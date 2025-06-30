Импортозамещение: в Перми производят корпуса для нефтегазового оборудования

Компания «Сокол» представила собственное производство корпусов для резистивиметров — критически важных приборов, используемых в нефтегазовой отрасли. Решение позволит российским компаниям продолжать эксплуатацию импортного оборудования, производители которого приостановили поставки в Россию, без необходимости замены всего комплекса дорогостоящей аппаратуры.

Точность геонавигации и безопасность бурения нефтяных скважин напрямую зависят от оперативного контроля ключевых параметров: нефтенасыщенности пластов и удельного электрического сопротивления горных пород. Эти критические показатели измеряются с помощью высокоточных приборов — резистивиметров, которые играют важнейшую роль в современных геологоразведочных работах.

Особые требования предъявляются к корпусам этих приборов: они должны изготавливаться исключительно из высококачественных немагнитных сплавов (например, магнадур 601).

Разработка «Сокола» не только замещает иностранные аналоги, но и превосходит их по ряду параметров: повышенная износостойкость за счет усиления элементов в зонах повышенного износа, высокая точность обработки с микронными допусками, снижение себестоимости по сравнению с импортными аналогами.

Для создания корпуса компания разработала уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России:

— Использование специальных немагнитных сплавов.

— Уникальный метод металлообработки с усилением критических узлов.

— Высокоточная обработка внутренних поверхностей и каналов, исключающая риск повреждения электронных компонентов.

Евгений Бурцев, директор ПФ «Сокол»:

— Мы объединили усилия конструкторов, технологов и специалистов по телеметрии, чтобы создать продукт, который соответствует высочайшим стандартам — надежный и точный, как медицинский инструмент. Наши корпуса прошли полный цикл испытаний и готовы к промышленному применению.

Опытные образцы успешно прошли испытания в реальных скважинах. В настоящее время «Сокол» готов к серийным поставкам и ведет переговоры о сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями из России, Белоруссии и Таджикистана. Предприятие предлагает как отдельные корпуса, так и комплексные телеметрические системы с высокой степенью локализации.

В планах компании — дальнейшее расширение линейки импортозамещающей продукции и выход на рынки ЕАЭС. Параллельно ведется разработка полных аналогов зарубежных телеметрических систем, включая электронные платы с 70% отечественных компонентов.

Перспективное направление — полная локализация активных элементов и расширение продуктовой линейки.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈