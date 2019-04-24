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Энергетика и ТЭК

На «Академике Ломоносове» испытали ядерную энергетическую установку

  •  © sudostroenie.info

На ПЭБ «Академик Ломоносов» завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

Обе реакторные установки успешно вывели на полную мощность.

Проведенные испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБ, а также автоматических систем управления технологическими процессами.

Ожидается, что в период летней навигации энергоблок будет отбуксирован в порт Певека, где до конца 2019 года планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений.

Первые киловатты электроэнергии город получит в декабре 2019 года.

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http://sudostroenie.info/novosti/26618.html

энергетика и ТЭК
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