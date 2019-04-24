На «Академике Ломоносове» испытали ядерную энергетическую установку
На ПЭБ «Академик Ломоносов» завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».
Обе реакторные установки успешно вывели на полную мощность.
Проведенные испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБ, а также автоматических систем управления технологическими процессами.
Ожидается, что в период летней навигации энергоблок будет отбуксирован в порт Певека, где до конца 2019 года планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений.
Первые киловатты электроэнергии город получит в декабре 2019 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Константин Курсиков
- 24.04.201912:00
- 0