Испытания энергосистемы Крыма без подпитки из других регионов прошли успешно

Испытания работы энергосистемы Крыма в изолированном режиме, без подпитки из других регионов РФ, прошли успешно, сообщила в среду пресс-служба компании «Крымэнерго».

Энергомост между Крымом и Краснодарским краем планировалось отключить 23 и 24 апреля, чтобы испытать, как энергосистема Крымского полуострова будет работать в изоляции с учетом двух недавно построенных ТЭС.

«23-24 апреля 2019 года на полуострове состоялись испытания работы энергосистемы Республики Крым и города Севастополя в изолированном режиме. Работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбоев в поставках электроэнергии потребителям Крыма в период проведения испытаний не было. «Проведенная проверка подтвердила: задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова Крым выполнена. Республика Крым и город Севастополь обеспечены электрической энергией в достаточном количестве», — уточняется в сообщении.

Вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе были запущены 18 марта. Обе ТЭС имеют по два энергоблока мощностью 235 МВт каждый. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом, возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление.