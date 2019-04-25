«Вертолеты России» передали Ми-8МТВ-1 для Республики Тыва



архивное фото Ми-8МТВ-1

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал заказчику вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Воздушное судно будет использоваться в Республике Тыва в рамках программы по развитию транспортной доступности отдаленных территорий.

Ми-8МТВ-1 для Республики Тыва оснащен вспомогательной силовой установкой, обеспечивающей функцию аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов. Внутри и снаружи вертолета установлено по два дополнительных топливных бака, что значительно увеличивает дальность полетов. В салоне подготовлены места под пассажирские кресла. Кроме того, вертолет снабжен тросовой внешней подвеской, а внутри есть санитарное и спасательное оборудование.

Переданный вертолет стал первой машиной, сданной заказчику по ранее заключенному контракту. До конца 2019 года эксплуатанту планируется передать еще одно воздушное судно с аналогичным оснащением.

Авиакомпания «Тува-Авиа» специализируется на грузовых и пассажирских авиаперевозках. Воздушный флот укомплектован вертолетами Ми-8 и компактными самолетами. География полетов распространяется на весь регион. С помощью вертолетов Ми-8 выполняются чартерные рейсы по территории Республики Тува с загрузкой до 2 т в интересах туристов. Также авиакомпания выполняет аварийно-спасательные работы, специфические авиационные работы (аэрофотосъемка, лесоохрана и пр.) и оказывает услуги санитарной авиации.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.