«Звезда» приступила к строительству второго танкера типа «Афрамакс»

Судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье приступил к строительству второго танкера типа «Афрамакс» по заказу Роснефтефлота, церемония закладки состоялась в 11.40 (4.40 мск), передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии руководитель ССК «Звезда» Сергей Целуйко и главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр Коваленко закрепили на киле будущего судна закладную доску. После этого специалисты судоверфи приступили к строительству корпуса корабля.

Танкеры типа «Афрамакс» станут первыми судами своего типа, построенными в Российской Федерации. Всего по заказу Роснефтефлота ССК «Звезда» должна построить десять подобных кораблей. Спуск на воду головного танкера должен состояться не позднее 2020 года.