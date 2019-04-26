«Звезда» приступила к строительству второго танкера типа «Афрамакс»
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Судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье приступил к строительству второго танкера типа «Афрамакс» по заказу Роснефтефлота, церемония закладки состоялась в 11.40 (4.40 мск), передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии руководитель ССК «Звезда» Сергей Целуйко и главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр Коваленко закрепили на киле будущего судна закладную доску. После этого специалисты судоверфи приступили к строительству корпуса корабля.
Танкеры типа «Афрамакс» станут первыми судами своего типа, построенными в Российской Федерации. Всего по заказу Роснефтефлота ССК «Звезда» должна построить десять подобных кораблей. Спуск на воду головного танкера должен состояться не позднее 2020 года.
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- seregin-s1
- 26.04.201907:40
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26.04.1911:06:06