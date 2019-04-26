НТЦ «РЕДУКТОР» представил серию планетарных редукторов 6ES





© sudostroenie.info Правильный выбор комплектующих в условиях санкций становится архиважным в контексте возрождения отечественного судостроения. Свою увесистую монету в копилку конкурентоспособной отечественной продукции вот уже более четверти века вносит НТЦ «РЕДУКТОР», являющийся лидером в производстве зубчатых передач и приводной техники.

С учетом накопленных на производстве научно-технологических знаний и ноу-хау, компания способна превосходить зарубежные аналоги в способности решать самые трудные задачи для российских и зарубежных потребителей редукторной техники, а представленная редукторная серия 6ES позволяет применять многочисленные конструкции в судостроении, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Планетарные редукторы и мотор-редукторы 6-ES оптимально подходят для применения в поворотных устройствах и лебедках. Компактные размеры планетарных редукторов полезны для сборки внутри барабана лебедки и экономии места. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя в экстремальных условиях эксплуатации.

Области применения:

— портовые краны;

- строительные краны и конвейеры;

— элеваторы;

— судовые и палубные краны;

— контейнерные склады;

— гусеничный краны

На ближайшую перспективу НТЦ «РЕДУКТОР» держит курс на развитие и практическое применение самых передовых и перспективных видов зубчатых передач, редукторов и технологий их производства, применение которых обеспечит мировое лидерство России в этой отрасли.