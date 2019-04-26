НТЦ «РЕДУКТОР» представил серию планетарных редукторов 6ES
Правильный выбор комплектующих в условиях санкций становится архиважным в контексте возрождения отечественного судостроения. Свою увесистую монету в копилку конкурентоспособной отечественной продукции вот уже более четверти века вносит НТЦ «РЕДУКТОР», являющийся лидером в производстве зубчатых передач и приводной техники.
Правильный выбор комплектующих в условиях санкций становится архиважным в контексте возрождения отечественного судостроения. Свою увесистую монету в копилку конкурентоспособной отечественной продукции вот уже более четверти века вносит НТЦ «РЕДУКТОР», являющийся лидером в производстве зубчатых передач и приводной техники.
С учетом накопленных на производстве научно-технологических знаний и ноу-хау, компания способна превосходить зарубежные аналоги в способности решать самые трудные задачи для российских и зарубежных потребителей редукторной техники, а представленная редукторная серия 6ES позволяет применять многочисленные конструкции в судостроении, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам.
Планетарные редукторы и мотор-редукторы 6-ES оптимально подходят для применения в поворотных устройствах и лебедках. Компактные размеры планетарных редукторов полезны для сборки внутри барабана лебедки и экономии места. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя в экстремальных условиях эксплуатации.
Области применения:
— портовые краны;
- строительные краны и конвейеры;
— элеваторы;
— судовые и палубные краны;
— контейнерные склады;
— гусеничный краны
На ближайшую перспективу НТЦ «РЕДУКТОР» держит курс на развитие и практическое применение самых передовых и перспективных видов зубчатых передач, редукторов и технологий их производства, применение которых обеспечит мировое лидерство России в этой отрасли.
- Константин Курсиков
- 26.04.201911:36
- 0