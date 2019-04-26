В Калининграде создали консервную линию для рыбокомбината на Курилах

В Калининградской области разработано и произведено рыбоперерабатывающее оборудование для Дальнего Востока. Уникальное оборудование позволит увеличить механизацию в рыбной промышленности и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Импортозамещение в пищевом машиностроении России развивает ведущее предприятие отрасли — научно-производственное объединение «Рыбтехцентр».

В настоящее время инженеры и конструкторы предприятия работают над несколькими проектами. По одному из них — самому масштабному — завершилось изготовление консервной линии (включает более 20 единиц) стоимостью свыше 100 миллионов рублей для модернизируемого завода на Сахалине. Оборудование поэтапно отправлено на Дальний Восток. Для ООО «РК «Островной» впервые разработана двухкомпонентная набивочная машина, позволяющая укладывать два продукта в одну банку, например, морскую капусту и рыбу. Таким способом механизируются рабочие процессы, расширяется ассортимент выпускаемой продукции.

Также для этого производства впервые рассмотрен вопрос применения специальных модульных гидростатических стерилизаторов для термической обработки консервов — непрерывного действия. Они отличаются высокой производительностью, точностью выдержки параметров давления и температуры, что обеспечит высокое качество продукции при минимальном количестве персонала.

Кроме того, в этом проекте применяется абсолютно новая разработка российских специалистов — автоматическая закаточная машина для круглых банок с производительностью до 350 банок в минуту, моечная и сушильная машины для консервных банок.

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