Трансмашхолдинг получил право серийного выпуска магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ

Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») выдержал необходимый объем квалификационных испытаний и готов к серийному выпуску.

Производство установочной партии тепловоза 2ТЭ25КМ начато на Брянском машиностроительном заводе в 2015 году. Около 400 локомотивов этой серии успешно эксплуатируются на российских железных дорогах. Тепловозы 2ТЭ25КМ поставляются также в Монголию и Казахстан, пользуются спросом на крупных промышленных предприятиях. В 2017 году локомотив удостоен награды в конкурсе ОАО «Российские железные дороги» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем.

По результатам квалификационных испытаний освоение производства магистрального грузового двухсекционного тепловоза 2ТЭ25КМ на Брянском машиностроительном заводе успешно завершено.

Предприятие готово к серийному выпуску данной продукции. Комплектам конструкторской и технологической документации тепловоза 2ТЭ25КМ присвоена литера «А» серийного (массового) производства. Право на серийный выпуск 2ТЭ25КМ является бессрочным.

Для реализации объемов, соответствующих потребностям заказчиков, на БМЗ создано уникальное производство магистральных тепловозов мощностью 300 секций в год.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.