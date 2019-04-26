Обновлённый УАЗ Патриот ДПС приняли на снабжение в органы внутренних дел РФ

Ульяновский автомобильный завод показал обновлённый УАЗ Патриот ДПС на IV конференции «Безопасная дорога» в рамках стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года. Автомобиль прошёл все испытания и принят на снабжение в МВД России.

Специальная версия УАЗ Патриот ДПС базируется на основе Патриота 2019 модельного года. Машины для органов внутренних дел Российской Федерации оснащены более мощным двигателем 2.7 (150 л.с.), модернизированной коробкой передач и новой подвеской. УАЗ Патриот ДПС обладает улучшенными динамическими характеристиками, управляемостью и комфортом.

Автомобиль УАЗ Патриот ДПС предназначен для контроля и надзора за дорожным движением, контроля скоростного движения, сопровождения опасных грузов, скрытого наблюдения за нарушениями правил дорожного движения, контроля и надзора за дорожным движением при чрезвычайных ситуациях.

В базовую комплектацию внедорожника входят цветографическая схема Полиция ДПС, сигнальная громкоговорящая установка, система видеонаблюдения (обзор впереди автомобиля и рабочем салоне), перегородка между первым и вторым рядом сидений для предотвращения нападения на инспектора ДПС и дополнительный источник электропитания. Опционально доступны лебёдка скрытого типа, автоматическая система пожаротушения моторного отсека, измеритель скорости, радиостанция и подогреватель двигателя.

Использование специального автомобиля УАЗ Патриот ДПС будет оптимальным решением для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги». Внедорожник сертифицирован и доступен к заказу.