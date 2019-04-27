В Карелии открылась новая производственная площадка «Славмо»

Предприятием АО «Славмо» закуплена и запущена линия по розливу молока в 1,5 литра, а также введено в эксплуатацию новое производственное подразделение по розливу артезианской воды мощностью 60 тонн в сутки. Это позволило создать дополнительно 30 новых рабочих мест.

В ближайшее время предполагается выпуск минеральной воды в стеклянной таре, также будет расширена линейка цельномолочной продукции — начнется выпуск питьевых и фруктовых йогуртов, десертов, мягких сыров.

В период 2019 и 2020 годах предполагаемый объем инвестиций составит более 500 млн рублей.

Результатом модернизации станет расширение ассортимента выпускаемой продукции для жителей Республики Карелия и Северо-Западного региона.