На ОАО «Самарский хлебозавод № 5» запущена новая производственная линия российского производства

26 апреля состоялась церемония официального открытия новой комплексной автоматизированной линии по производству хлеба на ОАО «Самарский хлебозавод № 5».

Все оборудование нового производственного участка сделано в России. Линия включает в себя технику таких производителей, как: АО «ШМЗ» (Белгородская обл.), ЗАО НПП «Восход» (Саратовская обл.), ООО «Машиностроительный завод «СЭМЗ» (Свердловская обл.), ООО «Технопул-Р» (Московская обл.) и АО «Таурас-Феникс» (г. Санкт-Петербург).

Увеличение ОАО «Самарский хлебозавод № 5» производственных мощностей стало возможным при поддержке Минпромторга России. Компанией приобретено отечественное хлебопекарное оборудование производства АО «ШМЗ» со скидкой в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 547.

Пример самарского хлебозавода показывает, что продукция отечественных машиностроителей не уступает зарубежным аналогам по качеству и производительности, при этом является более выгодной по цене. Также российские компании доказали, что они способны в кооперации оборудовать «под ключ» полностью автоматизированный завод по выпуску хлеба.